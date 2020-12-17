В Минской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 8 023,3 млн рублей, или 111,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2020 г. составил 7 553,6 млн рублей, или 113,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 265,2 млн рублей, или 88,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 12 664 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января-ноября 2019 г.