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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВЫРОС НА 11,6%, ОПТОВЫЙ – НА 1,3%
18:17 17.12.2020
В Минской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 8 023,3 млн рублей, или 111,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2020 г. составил 7 553,6 млн рублей, или 113,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 265,2 млн рублей, или 88,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 12 664 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января-ноября 2019 г.
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