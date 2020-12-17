21-22 декабря 2020 г. в Минске состоится VIII Международный форум «Антиконтрафакт-2020».

Его организаторами выступили правительство Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальный центр интеллектуальной собственности, Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация «Антиконтрафакт», Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, участники форума обсудят практические аспекты борьбы с контрафактом в цифровой среде, вопросы маркировки и систем прослеживаемости товаров, проблемы обеспечения безопасности товаров и противодействия фальсификации, механизмы противодействия незаконному обороту табачной продукции и др.

С программой форума можно ознакомиться на сайтах ГКНТ и НЦИС.