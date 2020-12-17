Светлогорский ЦКК в среду выпустил первую партию вискозной целлюлозы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», это абсолютно новая для Беларуси продукция.

Сейчас, согласно регламенту запуска промышленного производства, завод готовится к проведению 72-часовых испытаний, в ходе которых будут отработаны все технологические процессы под необходимой нагрузкой оборудования, работа автоматизированных систем управления производством, выход на получение всех качественных параметров и характеристик этого продукта.

Вискозная целлюлоза, так же, как и сульфатная беленая целлюлоза, производится из древесины хвойных пород, разница в технологии варки древесной массы и некоторых других технологических процессах.

Данная целлюлоза имеет устойчивый высокий спрос на мировых рынках. Из нее производят вискозное волокно, которое в свою очередь занимает почти 80% мирового производства всех искусственных волокон. Сфера их применения очень широкая.

Традиционно цена вискозной целлюлозы выше цены сульфатной целлюлозы. Это значит, что для Светлогорского ЦКК освоение данного производства является дополнительной возможностью увеличить доходность производственной деятельности.