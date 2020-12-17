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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 1,6%
17:59 17.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 20 647,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности рухнул на 44,6%, в обрабатывающей промышленности – на 1,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6,1%.
При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений подросло на 0,6%.
Индекс промышленного производства за ноябрь 2020 г. к ноябрю 2019 г. составил 107,4%, к октябрю 2020 г. – 96,9%.
В 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-ноябре 2020 г. превысил уровень января-ноября 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 17,8%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 13,5%), электрооборудования (на 10,2%), прочих готовых изделий, ремонт, монтаж машин и оборудования (на 5,6%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 5,2%), металлургического производства; производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 5,1%).
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