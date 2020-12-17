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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МИНСКЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3%
17:48 17.12.2020
В Минске зарегистрировано 124,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3,0%.
За одиннадцать месяцев 2020 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет внесено 5,0 млрд рублей, или 41,6% консолидированных поступлений города Минска.
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