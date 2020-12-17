В Минске зарегистрировано 124,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3,0%.

За одиннадцать месяцев 2020 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет внесено 5,0 млрд рублей, или 41,6% консолидированных поступлений города Минска.