В январе-ноябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Минской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5 356,7 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 444 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 477,9 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в январе-ноябре 2019 г., молока – 1 809,9 тыс. тонн (на 8,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 464,8 тыс. тонн и по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. увеличилось на 2%, молока произведено 1 773,3 тыс. тонн (на 8,8% больше).

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 954,2 тыс. голов крупного рогатого скота, или 99,99% к уровню 1 декабря 2019 г., в том числе коров – 329,7 тыс. голов (на 1,7% меньше). Численность свиней составила 722,7 тыс. голов, что на 7,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 3 422,5 тыс. тонн кормовых единиц, что на 14,4% больше, чем в 2019 году, из них кормов из трав – 2 261,3 тыс. тонн (на 11,3% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 40 центнеров кормовых единиц (в 2019 году – 29,7 центнера), из них кормов из трав – 31,3 центнера (в 2019 году – 28,1 центнера).