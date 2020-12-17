ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,5%


17:22 17.12.2020

В январе-ноябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Минской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5 356,7 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 444 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 477,9 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в январе-ноябре 2019 г., молока – 1 809,9 тыс. тонн (на 8,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 464,8 тыс. тонн и по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. увеличилось на 2%, молока произведено 1 773,3 тыс. тонн (на 8,8% больше).

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 954,2 тыс. голов крупного рогатого скота, или 99,99% к уровню 1 декабря 2019 г., в том числе коров – 329,7 тыс. голов (на 1,7% меньше). Численность свиней составила 722,7 тыс. голов, что на 7,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 3 422,5 тыс. тонн кормовых единиц, что на 14,4% больше, чем в 2019 году, из них кормов из трав – 2 261,3 тыс. тонн (на 11,3% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 40 центнеров кормовых единиц (в 2019 году – 29,7 центнера), из них кормов из трав – 31,3 центнера (в 2019 году – 28,1 центнера).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2020
валюта курс
EUR 3.0744
USD 2.5249
RUB 3.4403
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0700 -0.0044
USD 2.5109 -0.014
RUB 3.4432 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0670 3.0690
USD 2.5080 2.5140
RUB 3.4360 3.4430
подробнее

Конвертация в банках
на 17.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2230
EUR/RUB 89.0000 89.3000
USD/RUB 72.9000 73.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте