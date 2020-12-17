150 новых электрозаправочных станций в Минске и в областях – такие планы на 2021 год озвучила сеть Malanka на бизнес-завтраке, посвященном итогам работы в уходящем году.

Создание удобной инфраструктуры для электромобилей в столице также продолжится, в частности, на улице Уборевича начнется строительство двух супербыстрых зарядок, на которых можно будет “заправить” электромобиль также быстро, как заправляется бензином обычное авто.

Стимулирующие меры по развитию электротранспорта, предпринятые государством в 2020 году, дали свои положительные результаты: количество электромобилей в Беларуси увеличилось в четыре раза. Если в июне в стране было 400 электромобилей, то после отмены таможенной пошлины и НДС их стало более 1600. Специалисты “Белоруснефти” прогнозируют, что к 1 января 2021 года количество электромобилей в Беларуси составит около 2000 штук. Вместе с этим, больше станет и электрозарядных станций.

В 2021 году сеть ЭЗС Malanka увеличиться до 600 электрозаправок. Причем, появятся станции не только в столице и на главных магистралях страны, но и во всех областях Беларуси. Всего в регионах установят около 80 новых станций быстрого типа.

“Наша главная задача, как национального оператора, — обеспечить комфорт водителям. Мы размещаем наши станции в удобных местах: возле торговых и развлекательных центров. Делаем это для того, чтобы владелец электромобиля, приезжая, мог подключить авто к зарядной станции и идти по своим делам. Когда владелец возвращается, электромобиль уже заряжен. Кроме того, зарядка на ЭЗС позволяет экономить на содержании электромобиля. Стоимость электроэнергии на станциях Malanka будет самой дешевой в Европе. Также нам хотелось бы, чтобы и собственники недвижимости развивали сеть электрозаправочных станций. Malanka — не монополист на этом рынке. Развитие сети электрозаправок пойдет на пользу как водителям, так и предпринимателям, потому что электрозаправки могут стать дополнительным источником их доходов”, - уточнил заместитель директора ПО “Белоруснефть” Андрей Котик.

В данный момент обсуждается план программы замены автобусного парка на электрический, после утверждения которого, Malanka будет развивать также зарядную сеть для общественного электротранспорта. Это будут зарядные станции мощностью до 350 кВт, оснащенные дополнительным оборудованием для зарядки именно электробусов.

Кроме этого, Malanka совместно с ПРООН и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды разработало концепцию проекта по продвижению электромобилей в Беларуси. В рамках проекта планируется установить две первые супербыстрые станции мощностью до 350 кВт.

“Электрокары с каждым годом совершенствуются, емкость аккумуляторов увеличивается. Если еще два года назад казалось, что емкость в 40 кВт⋅ч — это много, то сегодня по белорусским дорогам ездят электрокары с батареями мощностью 60, 75, а то 85 кВт⋅ч. Впервые в 2020 году белорусские водители между экономичными и более мощными электрокарами выбрали те, которые способны на одной зарядке проезжать 300-400 километров. По нашим прогнозам, массовый сегмент электромобилей будет способным принимать такой заряд через 2-4 года. Соответственно, наша задача на ближайшее будущее — обеспечить возможность водителям осуществлять зарядку батареи электрокаров за время, равнозначное тому, которое водители тратят на обычную заправку на АЗС.К тому же, для многих водителей долгий процесс зарядки был аргументом не в пользу электрокара. С введением супербыстрых ЭЗС пополнить заряд батареи на 300 километров водители смогут всего за четыре минуты”, - рассказал начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры ПО “Белоруснефть” Максим Сусаренко.

Строительство станций планируется начать уже в следующем году. В Минске комплекс из двух супербыстрых ЭЗС появится на улице Уборевича. Место расположения станций закроют как городские, так и транзитные потоки, кроме того, на этих зарядках будет удобно в перспективе заряжать и грузовые электромобили до 10 тонн.

Malanka планирует в 2021 году оснастить зарядные станции точками доступа wi-fi, уже начат процесс закупки услуг и оборудования. Это позволит заряжаться тем водителям, кто не имеет белорусской сим-карты. Точка доступа wi-fi на станциях будет доступна только для скачивания и использования приложения Malanka.