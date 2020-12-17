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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ И ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ПРОБЛЕМУ ПАДЕЖА СКОТА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ


17:03 17.12.2020

Результаты анализа падежа крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Беларуси рассмотрены 16 декабря 2020 года на совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, проводимая ведомствами работа (рекомендации по итогам мониторингов и контроль за устранением нарушений, рассмотрение результатов проверок с участием местных органов власти и руководства сельхозорганизаций, привлечение виновных к ответственности) дала определенный результат.

Так, за январь-сентябрь текущего года падеж скота составил 59,2 тыс. голов, или 79,7% к соответствующему периоду прошлого года. В большинстве регионов республики ситуация улучшилась. Однако в отдельных районах и сельхозорганизациях падеж КРС увеличился.

Среди основных причин падежа скота – необеспеченность поголовья полноценными и качественными травяными кормами, а также грубейшие нарушения условий содержания животных. На 1 ноября текущего года сельхозорганизациями республики заготовлено 29,8 ц корм. ед. на 1 условную голову скота – на 3,5 ц корм. ед. больше, чем на 1 ноября прошлого года. При этом в некоторых сельхозорганизациях обеспеченность кормами недостаточная. Не всегда соблюдаются требования безопасности кормов, условия содержания скота.

Установлены факты халатного отношения ветеринарных специалистов к своим должностным обязанностям – речь идет о нарушении схем и планов вакцинации животных, несвоевременном оказании ветеринарной помощи и др.

В органы государственной статистики нередко представляется недостоверная информация о падеже. Во многих сельхозорганизациях его скрывают под видом фиктивной реализации поголовья физическим лицам в счет зарплаты и за наличный расчет (в основном своим работникам). За 11 месяцев текущего года по фактам сокрытия падежа возбуждено 203 уголовных дела, в том числе 47 преступлений выявлено органами финансовых расследований КГК.

На коллегии особый акцент сделан на том, что сельхозорганизации несут существенные экономические потери от падежа КРС. Вследствие этого только за 11 месяцев 2020 года недополучено около 35 млн рублей выручки из-за недопоставки скота на мясопереработку. Неукомплектованность молочнотоварных комплексов дойным поголовьем (2,7 тыс. скотомест по республике) привела к потерям валового производства молока и недополучению порядка 9 млн рублей выручки.

В целях взыскания материального ущерба прокурорами предъявлено 450 исков на общую сумму 411 тыс. рублей (удовлетворено уже 302 иска на 167 тыс. рублей).

На заседании коллегий отмечена недостаточная работа правительства, Минсельхозпрода, обл- и райисполкомов по снижению непроизводительного выбытия скота, а также по заготовке кормов, соблюдению отраслевых регламентов при производстве продукции животноводства. Обсуждался вопрос недостатка кадров в сельхозорганизациях, в частности ветеринарной и зоотехнической служб.
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