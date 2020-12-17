ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,1%

16:20 17.12.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-ноябрь 2020 г. в текущих ценах составил 20 104,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 0,1% к уровню января-ноября 2019 г.