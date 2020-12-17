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ЭКОНОМИКА РБ
BECLOUВ МОДЕРНИЗИРОВАЛ СЕТЬ LTE В КОПЫЛЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ MIMO 4T4R
16:07 17.12.2020
Копыль (районный центр Минской области) стал еще одним городом, где сеть LTE модернизирована по одной из наиболее прогрессивных технологий MIMO 4T4R.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе инфраструктурного оператора beCloud, теперь абонентам города доступны скорости передачи данных до 350 Мбит/сек. При этом средняя скорость относительно одного пользователя выросла более чем в 1,5 раза.
Модернизацию LTE при помощи технологии MIMO 4T4R инфраструктурный оператор начал весной этого года со столицы. Следующим городом стал Гомель.
Кроме того, с начала декабря 2020 года beCloud ввел в эксплуатацию 70 новых базовых станций диапазона 1800 МГц, созданных с использованием инфраструктуры партнера-оператора. Это расширение сети позволило улучшить покрытие в таких населенных пунктах, как Барановичи, Борисов, Витебск, Дзержинск, Житковичи, Жодино, Лунинец, Лида, Любань, Могилев, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Сморгонь, Ратомка, Замосточье (Минский район).
Очередной этап расширения коснулся и участка сети, развернутого в диапазоне 2600 МГц. Инфраструктурный оператор beCloud модернизировал более 180 базовых станций, работающих в данном радиочастотном диапазоне, что позволило улучшить качественные показатели, в первую очередь скорости передачи данных.
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