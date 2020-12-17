В январе-ноябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Витебской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2746 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 3,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2231,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 5,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 220 тыс. тонн, молока – 740,2 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 212,4 тыс. тонн, молока произведено 685,3 тыс. тонн.

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 530,3 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101,2% к уровню 1 декабря 2019 г., в том числе коров – 190 тыс. голов (на 2% больше). Численность свиней составила 426,9 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1572,8 тыс. тонн кормовых единиц, что на 17,3% больше, чем в 2019 году, из них кормов из трав – 1124,3 тыс. тонн (на 18,2% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 28,2 центнера кормовых единиц (в 2019 году – 24,5 центнера), из них кормов из трав – 27,9 центнера (в 2019 году – 23,9 центнера).