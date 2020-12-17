За январь-октябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,4%, рентабельность продаж – 8,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, задолженность на 1 ноября 2020 г. составила 9,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 19,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2020 г. составила 10 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 18,3% от общего объема кредиторской задолженности.