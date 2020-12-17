Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт нарушения антимонопольного законодательства ООО «Юниаква».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, действия ООО «Юниаква» выразились в недобросовестной конкуренции, связанной с созданием смешения товаров на рынке кондитерских изделий.

Как уже сообщалось, СП ОАО «СПАРТАК» обратилось в МАРТ с целью защиты от недобросовестных действий конкурента – ООО «Юниаква», который ввел запустил в оборот на территории Беларуси наборы конфет ILPASSO, упаковка которых сходна до степени смешения с упаковкой наборов шоколадных конфет IMPRESSO СП ОАО «Спартак».

В ходе антимонопольного расследования установлено, что подарочный набор шоколадных конфет IMPRESSO производится заявителем около 7 лет и стал широко известен потребителям благодаря постоянным рекламным мероприятиям (участие в выставках, реклама на телевидении и в печатных изданиях, реклама на транспорте и др.), в то время как решение о производстве наборов конфет ILPASSO принято конкурентом только в конце 2019 года.

При этом с целью удешевления стоимости упаковки наборов конфет ILPASSO разработка ее дизайна осуществлялась литовской типографией по заказу ООО «Юниаква» на основании упаковок конфет известных брендов, в том числе набора конфет MELANIE, ранее выпускаемого СП ОАО «Спартак» и взятого им за основу при разработке дизайна упаковки подарочного набора шоколадных конфет IMPRESSO.

МАРТ пришел к выводу, что внешний вид упаковки наборов конфет ILPASSO, выполненный в одной цветовой гамме с упаковкой подарочного набора шоколадных конфет IMPRESSO (молочной, черной), сходство композиционного построения, цвета общего фона упаковки, доминирующего элемента на фоне одинаково подобранных вспомогательных элементов (конфеты, золотистые какао-бобы и полосы), написание обозначений на упаковке сходным шрифтом буквами латинского алфавита, одинаковые цвета букв (желтый или золотистый), визуальное выделение отдельных букв (-ss-), идентичные начальные буквы «и» (i), окончания -ссо (-sso), совпадающий ударный слог в используемых обозначениях, свидетельствуют об имитации внешнего вида упаковки набора конфет заявителя. При этом исследуемые наборы конфет относятся к той категории товаров, при покупке которых потребитель не склонен проявлять повышенную степень внимательности и осмотрительности, и приобретает их в основном по привычке, основываясь на предыдущем опыте покупки и руководствуясь уже имеющимся впечатлением от внешнего вида товара.

Выводы МАРТ подтверждаются также результатами проведенного анкетирования потребителей кондитерских изделий, 84,1% из которых высказали мнение о том, что исследуемые наборы конфет сходны до степени смешения, а большинство опрошенных указали, что могут приобрести набор конфет ILPASSO по ошибке, принимая его за набор конфет IMPRESSO.

Действия по имитации внешнего вида упаковки подарочного набора шоколадных конфет IMPRESSO без дополнительных затрат на продвижение выпускаемого набора конфет ILPASSO позволили ООО «Юниаква» в течение краткосрочного периода (с января по март 2020 года) войти на рынок, где длительное время реализовывался набор конфет конкурента.

По результатам расследования МАРТ установлен факт недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Юниаква», запрет на которую установлен абзацем третьим статьи 29 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

МАРТ также предписало ООО «Юниаква» прекратить продажу набора конфет ILPASSO в упаковке, внешний вид которой схож с упаковкой подарочного набора шоколадных конфет IMPRESSO СП ОАО «Спартак», и изъять из оборота их нереализованные остатки.

По требованию заявителя ООО «Юниаква» подлежит привлечению к административной ответственности по статье 11.26 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при этом мера ответственности определяется судом.

В МАРТ напомнили, что недобросовестная конкуренция влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до десяти процентов суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на товарном рынке которого совершено правонарушение, за предшествующую дню обнаружения административного правонарушения часть календарного года, в котором было обнаружено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации данного товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году, но не менее четырехсот базовых величин.