Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 декабря 2020 года выросло до 167,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 167 тыс. 731 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 145 тыс. 397 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1930 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1299 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1834 человека, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 28 тыс. 807 тестов. Всего в стране проведено 3 млн 688 тыс. 179 тестов.