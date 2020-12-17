Мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» стало доступно для устройств с операционной системой HarmonyOS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, операционная система HarmonyOS с 2019 года применяется в мобильных устройствах брендов Huawei и Honor.

Напомним, официальное мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» в декабре 2019 года было представлено для пользователей мобильных устройств с операционными системами Android и iOS. В настоящий момент уже более 171 тыс. человек установили мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» на свои устройства на платформах Android и iOS.

За первый год работы через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» приобрели свыше 40% электронных проездных документов.