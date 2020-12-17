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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 22 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
13:08 17.12.2020
Начальник управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета государственного контроля Гомельской области Виталий Ноздрин Леонидович проведет 22 декабря «горячую линию» по вопросам соблюдения требований законодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, задать вопросы можно будет с 11:00 до 12:00 по номерам телефонов в Гомеле: 23-83-83, 23-83-74.
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