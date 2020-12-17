ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 22 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

13:08 17.12.2020 Начальник управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета государственного контроля Гомельской области Виталий Ноздрин Леонидович проведет 22 декабря «горячую линию» по вопросам соблюдения требований законодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, задать вопросы можно будет с 11:00 до 12:00 по номерам телефонов в Гомеле: 23-83-83, 23-83-74.