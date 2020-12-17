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ЭКОНОМИКА РБ
УСН ПРИМЕНЯЮТ 64,5% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12:50 17.12.2020
На 1 декабря упрощенную систему налогообложения применяют 90,8 тыс. субъектов хозяйствования столицы, в том числе 24,6 тыс. организаций и 66,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, количество таких субъектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,3%.
От данной категории плательщиков поступило 565,8 млн рублей, в том числе от организаций – 424,1 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 141,7 млн рублей.
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