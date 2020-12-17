|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПОСТАВИТ 29 САМОСВАЛОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ В УЗБЕКИСТАНЕ
12:39 17.12.2020
ОАО «Белорусский автомобильный завод» продолжает поставки 220-тонных карьерных самосвалов для крупного проекта «Освоение месторождения Ёшлик I», реализуемого АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 29 самосвалов особо большой грузоподъемности БЕЛАЗ-75307 будет поставлено одному их стратегических партнеров компании на рынке Узбекистана в рамках партнерских обязательств.
Первые партии карьерников были отгружены в октябре и ноябре, а уже 1 декабря состоялась церемония ввода белорусских большегрузов в месте эксплуатации.
В целом на горнодобывающих предприятиях Узбекистана работает более 800 единиц белорусской карьерной техники грузоподъемностью 30-240 тонн. Последние несколько лет эта страна стабильно входит в топ-3 внешнеторговых партнеров БЕЛАЗа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
Курсы в банках
на 17.12.2020
Конвертация в банках
на 17.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте