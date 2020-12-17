ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПОСТАВИТ 29 САМОСВАЛОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ В УЗБЕКИСТАНЕ


12:39 17.12.2020

ОАО «Белорусский автомобильный завод» продолжает поставки 220-тонных карьерных самосвалов для крупного проекта «Освоение месторождения Ёшлик I», реализуемого АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 29 самосвалов особо большой грузоподъемности БЕЛАЗ-75307 будет поставлено одному их стратегических партнеров компании на рынке Узбекистана в рамках партнерских обязательств.

Первые партии карьерников были отгружены в октябре и ноябре, а уже 1 декабря состоялась церемония ввода белорусских большегрузов в месте эксплуатации.

В целом на горнодобывающих предприятиях Узбекистана работает более 800 единиц белорусской карьерной техники грузоподъемностью 30-240 тонн. Последние несколько лет эта страна стабильно входит в топ-3 внешнеторговых партнеров БЕЛАЗа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2020
валюта курс
EUR 3.0744
USD 2.5249
RUB 3.4403
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0700 -0.0044
USD 2.5109 -0.014
RUB 3.4432 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0670 3.0690
USD 2.5080 2.5120
RUB 3.4360 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 17.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2230
EUR/RUB 89.0000 89.3000
USD/RUB 72.9000 73.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте