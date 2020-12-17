ОАО «Белорусский автомобильный завод» продолжает поставки 220-тонных карьерных самосвалов для крупного проекта «Освоение месторождения Ёшлик I», реализуемого АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 29 самосвалов особо большой грузоподъемности БЕЛАЗ-75307 будет поставлено одному их стратегических партнеров компании на рынке Узбекистана в рамках партнерских обязательств.

Первые партии карьерников были отгружены в октябре и ноябре, а уже 1 декабря состоялась церемония ввода белорусских большегрузов в месте эксплуатации.

В целом на горнодобывающих предприятиях Узбекистана работает более 800 единиц белорусской карьерной техники грузоподъемностью 30-240 тонн. Последние несколько лет эта страна стабильно входит в топ-3 внешнеторговых партнеров БЕЛАЗа.