ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОС НА 2%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 11,1%


12:20 17.12.2020

В Беларуси розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 47,9 млрд рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,2 рубля против 14,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота республики, в январе-ноябре 2020 г. составил 43,9 млрд рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 2,2 млрд рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 88,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95% к уровню января-ноября 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2020
валюта курс
EUR 3.0744
USD 2.5249
RUB 3.4403
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0744 +0.0023
USD 2.5249 -0.0051
RUB 3.4403 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0680 3.0720
USD 2.5100 2.5130
RUB 3.4360 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 17.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2200 1.2230
EUR/RUB 89.2100 89.4000
USD/RUB 73.1000 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте