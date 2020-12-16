В Беларуси розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 47,9 млрд рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,2 рубля против 14,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота республики, в январе-ноябре 2020 г. составил 43,9 млрд рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 2,2 млрд рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 88,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95% к уровню января-ноября 2019 г.