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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОС НА 2%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 11,1%
12:20 17.12.2020
В Беларуси розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 47,9 млрд рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,2 рубля против 14,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота республики, в январе-ноябре 2020 г. составил 43,9 млрд рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 2,2 млрд рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 88,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95% к уровню января-ноября 2019 г.
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