Четырехзвездочная гостиница Mercure выставлена на аукционные торги за долги.

Организатор торгов — ЗАО «Белреализация», а собственник гостиницы — СООО «Славичи».

Как сообщает Realt.by, начальная стоимость объекта — 64 863 950 рублей. По актуальному курсу Нацбанка на сегодня это $25,6 миллиона. Интересно, что торги будут проводиться с понижением начальной стоимости, но минимальный возможный предел также указан — 61 620 753 рубля.

Помимо номерного фонда на 126 номеров, гостиница включает в себя административное помещение на 206 кв. м, ресторан на 737,8 кв. м. Преимущество этого объекта — собственный подземный паркинг на 45 машиномест, наличием которого едва ли может похвастаться еще какой-нибудь отель в этих местах.

Аукцион состоится 12 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 11 января 2021 г.