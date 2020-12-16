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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕХЗВЕЗДОЧНАЯ ГОСТИНИЦА MERCURE В МИНСКЕ ВЫСТАВЛЕНА НА ПРОДАЖУ ЗА ДОЛГИ
12:06 17.12.2020
Четырехзвездочная гостиница Mercure выставлена на аукционные торги за долги.
Организатор торгов — ЗАО «Белреализация», а собственник гостиницы — СООО «Славичи».
Как сообщает Realt.by, начальная стоимость объекта — 64 863 950 рублей. По актуальному курсу Нацбанка на сегодня это $25,6 миллиона. Интересно, что торги будут проводиться с понижением начальной стоимости, но минимальный возможный предел также указан — 61 620 753 рубля.
Помимо номерного фонда на 126 номеров, гостиница включает в себя административное помещение на 206 кв. м, ресторан на 737,8 кв. м. Преимущество этого объекта — собственный подземный паркинг на 45 машиномест, наличием которого едва ли может похвастаться еще какой-нибудь отель в этих местах.
Аукцион состоится 12 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 11 января 2021 г.
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