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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ В ДЕКАБРЕ ПОСТАВИТ В ВИТЕБСКУЮ ОБЛАСТЬ БОЛЕЕ 350 ТРАКТОРОВ


11:02 17.12.2020

Минский тракторный завод в декабре поставит в Витебскую область более 350 тракторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, общая сумма контрактов составляет около 43 миллионов рублей.

«Несмотря на то, что Минский тракторный завод более 90% продукции продает за рубеж, потребности внутреннего рынка в сельскохозяйственной технике мы обеспечиваем в полном объеме. Поставка более трех с половиной сотен тракторов в Витебскую область за один месяц – рекордный объем и один из ярких примеров сотрудничества с регионами. Готовы также тесно поработать и с другими областями. В ближайшее время ожидается поставка на Могилевщину 35 тракторов на сумму более 10 миллионов рублей», - отметил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

Тракторы МТЗ отправятся в адрес 38 организаций Витебской области, в том числе в семь сельскохозяйственных объединений: открытые акционерные общества «Глубокский молочноконсервный комбинат», «Верхнедвинский МСЗ», «Поставский молочный завод», «Полоцкий молочный комбинат», «Витебский мясокомбинат», «Оршанский мясоконсервный комбинат», «Молоко».

По словам Виталия Вовка, в январе-ноябре 2020 года МТЗ реализовал в Беларуси более 1,5 тысячи тракторов. Больше всего – в город Минск и Минскую область.
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