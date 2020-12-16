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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СНИЗИЛИСЬ НА 7,1%
10:44 17.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 366,4 млн тонн грузов, или 92,9% к январю-ноябрю 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 112,3 млрд тонно-километров, или 93,8% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2020 г. воспользовались 1480,5 млн человек, или 82,2% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 16 745 млн. пассажиро-километров, или 66,9% к уровню января-ноября 2019 г.
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