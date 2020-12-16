В Беларуси стартовал сезон заготовки шишек. Всего в нынешнем сезоне (осень 2020 г. – весна 2021 г.) лесохозяйственные учреждения планируют собрать более 1,2 тыс. тонн шишек. Большинство – 960 тонн – сосны ели обыкновенной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, по состоянию на середину декабря лесхозами уже собрано около 20% сырья. Наиболее активно при этом сработали лесохозяйственные учреждения Гомельской области (более 117 тонн).

Приступили к работе и перерабатывающие цеха: к ним поступили первые партии лесосеменного сырья хвойных пород. Всего лесоводы рассчитывают получить из шишек около 8,4 тыс. кг семян сосны обыкновенной, 1,6 тыс. кг семян ели европейской и 3 кг семян лиственницы европейской.

Отметим, что в системе Министерства лесного хозяйства выстроена и успешно функционирует система лесоразведения и лесовосстановления. В отрасли созданы все условия для выращивания здоровых, качественных лесов – от заготовки, переработки лесосеменного сырья и хранения семян лесных растений, выращивания стандартного посадочного материала, проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – до ухода за лесными насаждениями и вводу их в категорию ценных лесных насаждений. Внедрена и функционирует передовая технология по переработке лесосеменного сырья и хранению семян лесных растений, которая дает возможность получать высококачественный семенной материал и обеспечивать его полноценное, длительное хранение, а также обеспечивает на случай неурожайных лет полную трехгодичную потребность лесхозов отрасли в посевном материале сосны и ели.

В лесхозах Беларуси шишки собирают на специальных лесосеменных плантациях, а также в хозяйственных семенных насаждениях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами.

Белорусские семена в основном используются для выращивания посадочного материала для собственных нужд (в Беларуси ежегодно растут объемы лесовосстановления и лесоразведения).