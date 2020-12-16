Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 100,3%, с декабрем 2019 г. – 107,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,2% и 109,1% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 108,5%, потребительские товары – 100,4% и 102,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,6%, с декабрем 2019 г.– 107,6%, в том числе в растениеводстве – 104,2% и 113,3% соответственно, животноводстве – 100,9% и 106,2% соответственно.