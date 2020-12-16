Крупнейший производитель нетканых материалов в Беларуси ОАО «СветлогорскХимволокно» выводит на рынок новый продукт - «Мельтблаун».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, этот материал благодаря технологии изготовления имеет высокую эффективность бактериальной фильтрации (BFE ≥ 99%) за счет способности притягивать к себе и отфильтровывать мельчайшие частицы (пыль, бактерии и вирусы).

С вводом новой линии ОАО «СветлогорскХимволокно» станет единственным предприятием республики, которое будет поставлять на рынок весь спектр нетканых материалов для изготовления медицинских масок и респираторов.

Реализация столь значимого для Беларуси инвестиционного проекта обусловлена необходимостью обеспечить в первую очередь внутренний рынок в стратегически важном и дефицитном продукте, который до этого времени закупался по импорту. Распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19), а также прогнозируемые новые вспышки заболевания продиктовали необходимость реализации данного проекта в максимально короткие сроки.