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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО» ВЫВОДИТ НА РЫНОК НОВЫЙ ПРОДУКТ


09:38 17.12.2020

Крупнейший производитель нетканых материалов в Беларуси ОАО «СветлогорскХимволокно» выводит на рынок новый продукт - «Мельтблаун».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, этот материал благодаря технологии изготовления имеет высокую эффективность бактериальной фильтрации (BFE ≥ 99%) за счет способности притягивать к себе и отфильтровывать мельчайшие частицы (пыль, бактерии и вирусы).

С вводом новой линии ОАО «СветлогорскХимволокно» станет единственным предприятием республики, которое будет поставлять на рынок весь спектр нетканых материалов для изготовления медицинских масок и респираторов.

Реализация столь значимого для Беларуси инвестиционного проекта обусловлена необходимостью обеспечить в первую очередь внутренний рынок в стратегически важном и дефицитном продукте, который до этого времени закупался по импорту. Распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19), а также прогнозируемые новые вспышки заболевания продиктовали необходимость реализации данного проекта в максимально короткие сроки.
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