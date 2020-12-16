|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В НОЯБРЕ ВЫРОСЛО НА 0,8%, С НАЧАЛА ГОДА – СНИЗИЛОСЬ НА 0,7%
09:26 17.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 105,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 2,2%, в обрабатывающей промышленности – на 0,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,4%.
При этом объем производства в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений не изменился.
Индекс промышленного производства в ноябре 2020 г. по сравнению ноябрем 2019 г. составил 104,3%, с октябрем 2020 г. – 100,8%.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-ноября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 14,9%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,9%, транспортных средств и оборудования – на 3,2%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2020
Курсы в банках
на 17.12.2020
Конвертация в банках
на 17.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте