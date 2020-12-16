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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В НОЯБРЕ ВЫРОСЛО НА 0,8%, С НАЧАЛА ГОДА – СНИЗИЛОСЬ НА 0,7%


09:26 17.12.2020

В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 105,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 2,2%, в обрабатывающей промышленности – на 0,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,4%.

При этом объем производства в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений не изменился.

Индекс промышленного производства в ноябре 2020 г. по сравнению ноябрем 2019 г. составил 104,3%, с октябрем 2020 г. – 100,8%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-ноября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 14,9%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,9%, транспортных средств и оборудования – на 3,2%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,1%.
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