ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В НОЯБРЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР В МИНСКЕ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 5%


18:15 16.12.2020

Без кредитной подпитки, а также на фоне экономического и политического кризиса активность покупателей на вторичном рынке жилья снижается уже третий месяц подряд.

Как пишет Realt.by, сокращение спроса на квартиры в Минске продолжилось и в ноябре: за месяц количество сделок купли-продажи уменьшилось на 5% и составило всего 681.

На протяжении последних 10 лет число сделок в ноябре обычно находилось на уровне 950−1000 за месяц, а в 2017-2019 годах за счет существования доступных кредитных программ было еще выше. В последний раз такой низкий спрос в конце осени был зафиксирован в 2007 году.

Количество выставленных на продажу объектов, напротив, в течение всего месяца росло. В итоге объем предложения к концу ноября превысил октябрьский на 6%.

Количество проданных квартир по основным сегментам за месяц снизилось равномерно: чуть сильнее у 3-комнатных квартир — на 4%, чуть меньше у «однушек» (-3%) и «двушек» (-3%).

Квартиры в готовых новостройках (дому не более года) покупали заметно реже: в ноябре с ними заключили только 8% всех сделок, хотя обычно эта цифра близка к 12−13%.

Около трети всех проданных квартир располагались во Фрунзенском и Московском районах города, чаще обычного покупали квартиры в Центральном районе.

Наибольшим спросом пользовались квартиры в типовых панельных домах, квартиры в современных «панельках» покупали реже, чем обычно.

На фоне снижающейся покупательской активности средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0,7% и составила 1297 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1379 $/м2 (-0,8% за месяц) — $49 450; 2-комнатные квартиры: 1248 $/м2 (-1%) — $59 000; 3-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (-1,1%) — $75 100; 4-комнатные квартиры: 1220 $/м2 (+9,2%) — $83 700.

Цены в объявлениях о продаже квартир в ноябре также демонстрировали отрицательную динамику - минус 2% за месяц. Сильнее всего средняя цена квадратного метра снизилась у 4-комнатных (-4% к октябрю) и 1-комнатных квартир (-3%).

Разрыв между уровнем цен на дорогое и дешевое жилье увеличивается третий месяц подряд. Происходит это за счет того, что цены на дешевое жилье в столице снижаются более быстрыми темпами.

В большинстве микрорайонов столицы наблюдалось снижение средних цен на квартиры. Наиболее ощутимое — в Курасовщине, Сельхозпосёлке и Новинках.

В столицах соседних стран за месяц средние цены на квартиры в долларовом эквиваленте, напротив, выросли. В Москве по сравнению с октябрем квадратный метр подорожал на 5%, в Вильнюсе — на 1,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2020
валюта курс
EUR 3.0721
USD 2.5300
RUB 3.4448
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0744 +0.0023
USD 2.5249 -0.0051
RUB 3.4403 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0820
USD 2.5260 2.5300
RUB 3.4300 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 16.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2200
EUR/RUB 89.4000 89.8000
USD/RUB 73.5000 73.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте