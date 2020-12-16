В январе-ноябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Брестской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4 384,7 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 6,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 758,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 8,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 302,4 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем в январе-ноябре 2019 г., молока – 1749,5 тыс. тонн (на 6,1% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 287,4 тыс. тонн и по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. увеличилось на 4,9%, молока произведено 1701,7 тыс. тонн (на 6,7% больше).

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 865,5 тыс. голов крупного рогатого скота, или 100,4% к уровню 1 декабря 2019 г., в том числе коров – 290,1 тыс. голов (на 0,8% больше). Численность свиней составила 352,4 тыс. голов, что на 13,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 3 215,1 тыс. тонн кормовых единиц, что на 20,5% больше, чем в 2019 году, из них кормов из трав – 2 156 тыс. тонн (на 22,5% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 38 центнеров кормовых единиц (в 2019 году – 31,2 центнера), из них кормов из трав – 33,5 центнера (в 2019 году – 27,6 центнера).