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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА 11 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ СБОР ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА 7,8%
17:40 16.12.2020
Холдинг «Белресурсы» за 11 месяцев 2020 года увеличил объемы сбора (заготовки) лома и отходов черных и цветных металлов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, рост объемов сбора (заготовки) отходов стекла составил 108%; полимерных отходов -103,5%; отходов электронного и электрического оборудования — 203,6%.
ОАО «Белвторресурсы» собрано 73,7 тонны отработанных масел.
Обеспечено выполнение доведенных заданий на январь-ноябрь 2020 года по поставкам для государственных (республиканских) нужд отходов стекла - на 116,4%, поставкам лома и отходов черных и цветных металлов выполнено годовое задание на 145,4% и 136,7% соответственно.
Вместе с тем допущено снижение объема закупок отходов бумаги и картона на 18,8%, в результате чего снижен и общий объем сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов (без учета лома и отходов черных и цветных металлов) на 4,7%.
Только два общества холдинга - ОАО «Белвторполимер» и ОАО «Гомельхимторг» обеспечили положительную динамику сбора (заготовки) отходов бумаги и картона.
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