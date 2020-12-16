Холдинг «Белресурсы» за 11 месяцев 2020 года увеличил объемы сбора (заготовки) лома и отходов черных и цветных металлов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, рост объемов сбора (заготовки) отходов стекла составил 108%; полимерных отходов -103,5%; отходов электронного и электрического оборудования — 203,6%.

ОАО «Белвторресурсы» собрано 73,7 тонны отработанных масел.

Обеспечено выполнение доведенных заданий на январь-ноябрь 2020 года по поставкам для государственных (республиканских) нужд отходов стекла - на 116,4%, поставкам лома и отходов черных и цветных металлов выполнено годовое задание на 145,4% и 136,7% соответственно.

Вместе с тем допущено снижение объема закупок отходов бумаги и картона на 18,8%, в результате чего снижен и общий объем сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов (без учета лома и отходов черных и цветных металлов) на 4,7%.

Только два общества холдинга - ОАО «Белвторполимер» и ОАО «Гомельхимторг» обеспечили положительную динамику сбора (заготовки) отходов бумаги и картона.