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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛСЯ НА 0,9%
17:31 16.12.2020
Согласно первой оценке, валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси за январь-ноябрь 2020 г. составил 133,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,1% к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112%.
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