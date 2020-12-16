Согласно первой оценке, валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси за январь-ноябрь 2020 г. составил 133,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,1% к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112%.