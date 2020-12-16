ЭКОНОМИКА РБ

ИДЕЯ БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ № 10 В КАЛИНКОВИЧАХ

17:09 16.12.2020 ЗАО «Идея Банк» приостанавливает с 18 декабря 2020 года работу пункта обмена валют (ПОВ) № 10 в Калинковичах (ул. Пионерская, 1). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ПОВ не будет работать по 20 декабря 2020 года