В сервисе МТС Деньги предоставлена новая услуга - онлайн-страхование.

«Пользователи сервиса МТС Деньги теперь могут оформить страховку онлайн. Проект реализован совместно с компанией «Купала». Оформить полис дистанционно можно с помощью приложения МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by», - сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС.

Для оформления страховки необходимо зайти в приложение МТС Деньги и выбрать вид страхования. Нажав на услугу, пользователь автоматически переходит на сайт страховой компании «Купала», где заключает договор страхования онлайн. После этого система автоматически переводит пользователя в МТС Деньги, где клиент оплачивает полис. Договор страхования придет пользователю приложения на электронную почту.