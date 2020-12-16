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ЭКОНОМИКА РБ
В СЕРВИСЕ МТС ДЕНЬГИ ПРЕДОСТАВЛЕНА НОВАЯ УСЛУГА - ОНЛАЙН-СТРАХОВАНИЕ
16:43 16.12.2020
В сервисе МТС Деньги предоставлена новая услуга - онлайн-страхование.
«Пользователи сервиса МТС Деньги теперь могут оформить страховку онлайн. Проект реализован совместно с компанией «Купала». Оформить полис дистанционно можно с помощью приложения МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by», - сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС.
Для оформления страховки необходимо зайти в приложение МТС Деньги и выбрать вид страхования. Нажав на услугу, пользователь автоматически переходит на сайт страховой компании «Купала», где заключает договор страхования онлайн. После этого система автоматически переводит пользователя в МТС Деньги, где клиент оплачивает полис. Договор страхования придет пользователю приложения на электронную почту.
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