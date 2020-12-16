Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 декабря 2020 года выросло до 165,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 165 тыс. 897 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 143 тыс. 373 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1930 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1282 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1911 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 25 тыс. 048 тестов. Всего в стране проведено 3 млн 659 тыс. 372 теста.