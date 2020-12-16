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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,4%
15:39 16.12.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. – 105,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 107,4% соответственно, промежуточные товары – 98,4% и 106,8%, потребительские товары –101% и 104,8%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 102,5%, с декабрем 2019 г. – 108,2%, в том числе в растениеводстве –103,3% и 95,7% соответственно, животноводстве – 102,3% и 112,1%.
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