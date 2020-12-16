Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Леонид Полещук 17 декабря 2020 года примет участие в онлайн-семинаре «Потенциал и вызовы для развития возобновляемой энергетики в Беларуси», организуемом Немецким энергетическим агентством Dena при содействии Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в рамках семинара белорусские и немецкие эксперты представят актуальное состояние в сфере возобновляемой энергетики в Беларуси, а также потенциал использования ВИЭ для энергоснабжения страны.

В семинаре примут участие представители Ассоциации «Возобновляемая энергетика», инженерно-консалтинговой компании «ЭНЭКА», Института энергетики НАН Беларуси, ООО «Межрегиональная энергетическая компания» (IEC Energy Gmbh Belarus)