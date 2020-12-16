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ЭКОНОМИКА РБ
ОНЛАЙН-СЕМИНАР «ПОТЕНЦИАЛ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ» ПРОЙДЕТ 17 ДЕКАБРЯ
15:05 16.12.2020
Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Леонид Полещук 17 декабря 2020 года примет участие в онлайн-семинаре «Потенциал и вызовы для развития возобновляемой энергетики в Беларуси», организуемом Немецким энергетическим агентством Dena при содействии Федерального министерства экономики и энергетики Германии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в рамках семинара белорусские и немецкие эксперты представят актуальное состояние в сфере возобновляемой энергетики в Беларуси, а также потенциал использования ВИЭ для энергоснабжения страны.
В семинаре примут участие представители Ассоциации «Возобновляемая энергетика», инженерно-консалтинговой компании «ЭНЭКА», Института энергетики НАН Беларуси, ООО «Межрегиональная энергетическая компания» (IEC Energy Gmbh Belarus)
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