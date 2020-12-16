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ЭКОНОМИКА РБ
МОЗЫРСКИЙ НПЗ ПРОВОДИТ ОБКАТКУ КОМПРЕССОРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА СТРОЯЩЕМСЯ КОМПЛЕКСЕ H-OIL
14:14 16.12.2020
В ОАО «Мозырский НПЗ» началась обкатка трех компрессоров природного газа К-101 А, В и К-201А на строящемся комплексе H-Oil.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, для обкатки каждого компрессора необходимо 72 часа (допускается одновременная обкатка двух компрессоров с нахождением третьего в резерве, но при этом каждый должен обкатываться с учетом его производительности).
Не исключено, что и после проведения процедуры обкатки компрессоры не остановят. Это необходимо для того, чтобы проверить все рабочие характеристики оборудования, убедиться в его устойчивой работе.
Операции проходят под контролем представителя итальянской компании-изготовителя. Кроме заводских специалистов, задействован еще один итальянский партнер, который отслеживает ситуацию онлайн из Индии.
По результатам проделанной работы будет выписан сертификат об успешной обкатке компрессоров.
На этом пусковые операции в компрессорной УПВ ППТНО не завершатся. Своей очереди ждут компрессоры немецкого производителя.
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