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ЭКОНОМИКА РБ


МОЗЫРСКИЙ НПЗ ПРОВОДИТ ОБКАТКУ КОМПРЕССОРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА СТРОЯЩЕМСЯ КОМПЛЕКСЕ H-OIL


14:14 16.12.2020

В ОАО «Мозырский НПЗ» началась обкатка трех компрессоров природного газа К-101 А, В и К-201А на строящемся комплексе H-Oil.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, для обкатки каждого компрессора необходимо 72 часа (допускается одновременная обкатка двух компрессоров с нахождением третьего в резерве, но при этом каждый должен обкатываться с учетом его производительности).

Не исключено, что и после проведения процедуры обкатки компрессоры не остановят. Это необходимо для того, чтобы проверить все рабочие характеристики оборудования, убедиться в его устойчивой работе.

Операции проходят под контролем представителя итальянской компании-изготовителя. Кроме заводских специалистов, задействован еще один итальянский партнер, который отслеживает ситуацию онлайн из Индии.

По результатам проделанной работы будет выписан сертификат об успешной обкатке компрессоров.

На этом пусковые операции в компрессорной УПВ ППТНО не завершатся. Своей очереди ждут компрессоры немецкого производителя.
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