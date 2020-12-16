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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,3%
13:49 16.12.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 106,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,8% и 106,8% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 108%, потребительские товары – 100,7% и 103,9%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,6%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 106%, в том числе в растениеводстве – 100,3% и 97,5% соответственно, животноводстве – 101,9% и 107,7%.
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