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ЭКОНОМИКА РБ


КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛИРУЕТ СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В РЕГИОНЕ


13:16 16.12.2020

Комитет госконтроля Могилевской области провел ряд контрольных мероприятий по вопросам обеспечения трудоустройства граждан на новые рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя ведомства Дмитрий Захаров.

Их результаты показали, что, несмотря на принимаемые местными органами власти меры, регион пока отстает в выполнении этого важнейшего показателя матрицы задач вертикали власти. За январь-сентябрь 2020 года в области на такие места трудоустроено 2867 человек или 86,9% от задания.

Контролерами продолжают выявляться случаи несохранения организациями ранее созданных рабочих мест, а также искажения соответствующих данных в статотчетности. Только по материалам КГК области за истекший период текущего года из указанной отчетности исключены данные о трудоустройстве 16 человек.

Информация о результатах контроля направлена в местные органы власти для принятия мер реагирования, сообщает сайт Могилевского облисполкома.
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