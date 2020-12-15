РУП «Завод газетной бумаги» осваивает производство нового вида востребованной на рынке продукции - бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», первая партия бумаги-основы получена. По проведенным лабораторным исследованиям, она соответствует всем характеристикам эталона бумаги-основы. Первая шкловская бумага-основа уже поступила на белорусские плитные заводы ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Мостовдрев» и ОАО «Речицадрев» для подтверждения ее технических параметров. Бумага будет использована в производстве ламинированных древесных плит.

Актуальность этого проекта была обусловлена вводом в эксплуатацию в Беларуси новых и модернизации существующих мощностей по выпуску древесных плитных материалов (ДСП, МДФ). Отечественные производители древесных ламинированных плит нуждаются в бумаге-основе, которая используется как в качестве нижних скрепляющих слоев (п. 5), так и верхних декоративных слоев плит (п. 2).

Получив такой продукт в Беларуси, решается вопрос импортозамещения используемых в производстве древесных плит сырья и материалов. С выходом на проектные мощности предприятие сможет в полной мере обеспечить потребности деревообрабатывающей отрасли республики в декоративных видах бумаги, а также экспортировать данную продукцию на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, на заводе доработана установленная в 2016 году в рамках реализации инвестиционного проекта бумагоделательная машина. Целью доработки оборудования было получить продукт с более высокой добавленной стоимостью. Начиная с 2017 года, на новом производстве выпускаются такие виды продукции как бумага офсетная, бумага беленая упаковочная и мешочная. В качестве сырья используется отечественная сульфатная беленая целлюлоза, производство которой осуществляется на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Эти виды бумаги пользуются устойчивым спросом как на внутреннем, так и внешнем рынках – более 80% произведенной заводом бумаги экспортируется. При этом добавленная стоимость на таких видах бумаги ниже, чем та, которую можно получать, если выпускать на этом же оборудовании бумагу-основу для декоративных облицовочных материалов – древесных ламинированных плит (для производства мебели или ламината).