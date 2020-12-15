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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,9%
12:10 16.12.2020
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 100,4%, с декабрем 2019 г. – 105,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 103% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 109,2%, потребительские товары – 100,1% и 102,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,5%, с декабрем 2019 г. – 107,7%, в том числе в растениеводстве – 101,7% и 109,9%, животноводстве – 101,5% и 107,1% соответственно.
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