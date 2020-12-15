Подготовлена предпроектная документация по переводу всех районов столицы на артезианское водоснабжение и в начале декабря объявлена процедура по выбору проектировщика. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, в целях ускорения реализации проекта строительство намечено разделить на несколько очередей.

Полностью перевести Минск на подземные источники водоснабжения нужно не позднее 2025 года.