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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДГОТОВЛЕНА ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ВСЕХ РАЙОНОВ МИНСКА НА АРТЕЗИАНСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
11:24 16.12.2020
Подготовлена предпроектная документация по переводу всех районов столицы на артезианское водоснабжение и в начале декабря объявлена процедура по выбору проектировщика. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, в целях ускорения реализации проекта строительство намечено разделить на несколько очередей.
Полностью перевести Минск на подземные источники водоснабжения нужно не позднее 2025 года.
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