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ЭКОНОМИКА РБ


СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ КОНКУРС ИНИЦИАТИВ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ


11:07 16.12.2020

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси» объявляет второй конкурс инициатив по развитию предпринимательства в 12 районах Беларуси.

Данный проект финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минэкономики, финансовая поддержка будет предоставлена для реализации инициатив по двум тематическим направлениям. Во-первых, для реализации кластерных инициатив, которые представляют собой комплекс мероприятий по организации и развитию кооперационных отношений между территориально локализованными юридическими и физическими лицами с намерением создать кластер, направленный на развитие и усиление конкурентоспособности его участников.

Второе направление – социально-значимые инициативы, которые направлены на поддержку деловой инициативы с целью решения какой-либо социальной проблемы, развития инклюзии или расширения помощи социально уязвимым группам.

«Лучшая стратегия для развития района – это выстраивание партнерства всех заинтересованных сторон: общественных организаций, частных и государственных учреждений, бизнесов и органов власти, которые совместными усилиями создают механизмы для устойчивого развития территории. Кроме того, все поддержанные инициативы должны способствовать достижению соответствующих Целей устойчивого развития (ЦУР) в Беларуси и соответствовать социальным и экологическим стандартам ПРООН», - прокомментировал Кирилл Стежкин, координатор проектов по социальному и экономическому развитию ПРООН в Беларуси.

Прием заявок проводится в электронном виде в период с 15 декабря 2020 года по 27 января 2021 года включительно на сайте конкурса.

Первый конкурс инициатив по развитию предпринимательства прошел в июне-августе 2020 года. По его итогам в 12 районах Беларуси в ближайшее время начнется реализация 33-х кластерных и социально-значимых инициатив.

22 декабря 2020 года в 14:00-16:30 состоится вебинар "Условия и особенности участия во 2-м конкурсе инициатив по развитию предпринимательства", где можно получить информацию об участии в конкурсе, заполнении заявки и ответы на свои вопросы от специалистов проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь». Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.
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