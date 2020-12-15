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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ В НОЯБРЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 1%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 4,7%


10:56 16.12.2020

В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 101,0%, с декабрем 2019 г. – 104,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре текущего года продтовары подорожали по сравнению с ноябрем 2019 года на 5, к январю-ноябрю 2019 года – на 3,8%.

Непродовольственные товары в ноябре стали дороже по сравнению с октябрем на 0,4%, с начала года – на 6,9%. При этом в ноябре 2020 года к ноябрю 2019 года рост цен составил 7%, а к январю-ноябрю 2019 года – на 4,3%.

Цены на услуги в ноябре подросли по сравнению с октябрем на 1%, с начала года – на 6,6%, в ноябре текущего года к ноябрю 2019 года – на 7,5%, к январю-ноябрю 2019 года – на 7,1%.
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