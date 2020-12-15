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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСЛЕСОХРАНА С 18 ДЕКАБРЯ ПЕРЕЙДЕТ НА УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ


10:40 16.12.2020

С 18 декабря гослесохрана перейдет на усиленный вариант несения службы. Такая информация прозвучала на пресс-конференции, которая прошла онлайн 15 декабря.

Так, на автодорогах республики планируется выставить более 300 контрольных постов. Ловить «елочных браконьеров» будут также с помощью фотоловушек, которых в лесхозах уже больше тысячи.

«Нелегальное» новогоднее дерево может обойтись гражданам до 50 базовых величин, ИП – до 200 базовых величин, а юрлицам – до 300 базовых величин. «Тяжесть» ущерба будет определяться, в том числе категорией лесов, в которых произошла незаконная рубка.

В то же время приобрести новогоднее дерево легально можно будет в одной из 1,1 тыс. торговых точек от лесхозов. В ассортименте традиционно будут ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Что касается последних, то их будут продавать во всех населенных пунктах с численностью населения свыше 30 тысяч человек. В ассортименте - ель европейская, ель сербская, ель колючая, сосна обыкновенная, пихта Нордмана (последнюю, к слову, в этом году начнут продавать впервые).

Средняя стоимость новогоднего дерева до метра на торговых базарах и складах лесхозов составит 10 рублей, от 1 до 2 метров – 12 рублей, от 2 до 3 метров – 17 рублей. Следует отметить, что в лесничествах стоимость новогодних деревьев будет несколько ниже: 7, 9 и 13 рублей соответственно. Что касается новогодних деревьев в кадках, то их цена будет варьироваться от 12 до 65 белорусских рублей (в зависимости от вида).
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