В Крупках состоялась презентация модернизированного завода ООО «Амкодор-Можа», входящего в состав холдинга «АМКОДОР».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в 2020 году на предприятии реализован проект с объемом инвестиций Br10 млн.

В цехах смонтированы уникальные линии профилирования металлического листа и стоечного профиля для изготовления деталей силосов турецкой компании UNIMAK.

Смонтирована также линия лазерного раскроя листа бельгийской фирмы LVD, оборудованная гибкой системой автоматизации. Оборудование создано по индивидуальному проекту и не имеет аналогов на территории Беларуси.

Кроме результатов реализации инвестпроекта, участникам мероприятия были представлена продукция ООО «Амкодор-Можа» для АПК, а также машины и оборудование, которые прошли испытания и готовятся к серийному производству на предприятиях холдинга «АМКОДОР». Это одна из самых высокопроизводительных в мире зерновая пневматическая сеялка СЭП-12 Veras с бункером в 6000 л, высокоточным высевом до 400 килограммов зерна на гектар и возможностью выравнивания предпосевного ложа, а также мобильная зерноочистительная линия МЗЛ-25/5 «Лилея» для зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, предназначенная для получения до 25 тонн зерна товарного назначения или семенного материала в час. Аналог линии выпускает только немецкая компания PETKUS.

Компания «АМКОДОР» продолжит курс на модернизацию и развитие производств своих предприятий и создание новых моделей современной техники для различных отраслей экономики.