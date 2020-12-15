ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ НА 4,9%


10:14 16.12.2020

В январе-ноябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 21,7 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 18 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 7,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1697 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в январе – ноябре 2019 г., молока – 7138,8 тыс. тонн (на 5,1% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1631,7 тыс. тонн и по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. увеличилось на 3,5%, молока произведено 6895,7 тыс. тонн (на 5,7% больше).

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, или 99,95% к уровню 1 декабря 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,1% больше). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 14,4 млн тонн кормовых единиц, что на 16,8% больше, чем в 2019 году, из них кормов из трав – 9,8 млн тонн (на 14,9% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 34,7 центнера кормовых единиц (в 2019 году – 28,7 центнера), из них кормов из трав – 30,9 центнера (в 2019 году – 26,9 центнера).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2020
валюта курс
EUR 3.0721
USD 2.5300
RUB 3.4448
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0721 +0.0003
USD 2.5300 +0.0013
RUB 3.4448 -0.0224
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0780
USD 2.5310 2.5350
RUB 3.4300 3.4480
подробнее

Конвертация в банках
на 16.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2160
EUR/RUB 89.1000 89.7000
USD/RUB 73.4000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте