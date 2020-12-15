В январе-ноябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 21,7 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 18 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 7,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1697 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в январе – ноябре 2019 г., молока – 7138,8 тыс. тонн (на 5,1% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1631,7 тыс. тонн и по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. увеличилось на 3,5%, молока произведено 6895,7 тыс. тонн (на 5,7% больше).

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, или 99,95% к уровню 1 декабря 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,1% больше). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 14,4 млн тонн кормовых единиц, что на 16,8% больше, чем в 2019 году, из них кормов из трав – 9,8 млн тонн (на 14,9% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 34,7 центнера кормовых единиц (в 2019 году – 28,7 центнера), из них кормов из трав – 30,9 центнера (в 2019 году – 26,9 центнера).