ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНА ПРОДАННОГО С АУКЦИОНА ОБЪЕКТА КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИНСКА ВОЗРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 5 РАЗ


09:39 16.12.2020

Состоялся электронный аукцион по продаже объекта недвижимости коммунальной собственности столицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в результате торгов имущество было продано за цену, более чем в 5 раз превышающую начальную.

Оператором торговой площадки выступало ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

На электронные торги впервые выставлялось находящееся в собственности Минска имущество, расположенное в Молодечно (ул. Вокзальная, 2). Вместе с капитальным строением и кабельной линией продавалось и право заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимости.

В итоге спора двух участников аукциона начальная цена продажи, составлявшая 733,27 рубля, выросла до 3629,67 рубля.

Использоваться здание будет по согласованию с Молодечненским райисполкомом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2020
валюта курс
EUR 3.0721
USD 2.5300
RUB 3.4448
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0721 +0.0003
USD 2.5300 +0.0013
RUB 3.4448 -0.0224
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0780
USD 2.5310 2.5350
RUB 3.4300 3.4480
подробнее

Конвертация в банках
на 16.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2160
EUR/RUB 89.1000 89.7000
USD/RUB 73.4000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте