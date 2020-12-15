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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНА ПРОДАННОГО С АУКЦИОНА ОБЪЕКТА КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИНСКА ВОЗРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 5 РАЗ
09:39 16.12.2020
Состоялся электронный аукцион по продаже объекта недвижимости коммунальной собственности столицы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в результате торгов имущество было продано за цену, более чем в 5 раз превышающую начальную.
Оператором торговой площадки выступало ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
На электронные торги впервые выставлялось находящееся в собственности Минска имущество, расположенное в Молодечно (ул. Вокзальная, 2). Вместе с капитальным строением и кабельной линией продавалось и право заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимости.
В итоге спора двух участников аукциона начальная цена продажи, составлявшая 733,27 рубля, выросла до 3629,67 рубля.
Использоваться здание будет по согласованию с Молодечненским райисполкомом.
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