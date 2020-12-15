Состоялся электронный аукцион по продаже объекта недвижимости коммунальной собственности столицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в результате торгов имущество было продано за цену, более чем в 5 раз превышающую начальную.

Оператором торговой площадки выступало ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

На электронные торги впервые выставлялось находящееся в собственности Минска имущество, расположенное в Молодечно (ул. Вокзальная, 2). Вместе с капитальным строением и кабельной линией продавалось и право заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимости.

В итоге спора двух участников аукциона начальная цена продажи, составлявшая 733,27 рубля, выросла до 3629,67 рубля.

Использоваться здание будет по согласованию с Молодечненским райисполкомом.