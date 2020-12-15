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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» ОТПРАВИЛО ПЕРВУЮ ПАРТИЮ КОМБАЙНОВ В ТАДЖИКИСТАН
09:25 16.12.2020
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга отправило первую партию комбайнов в Таджикистан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первые три машинокомплекта зерноуборочных комбайнов GS575 и 4-метровые жатки для зерновых культур прибыли в адрес совместного производства в Таджикистане.
Напомним, что всего в Таджикистан поступит 8 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаша». Это первая крупная партия комбайнов, отправленная за время сотрудничества с аграриями этой страны.
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