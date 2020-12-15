ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга отправило первую партию комбайнов в Таджикистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первые три машинокомплекта зерноуборочных комбайнов GS575 и 4-метровые жатки для зерновых культур прибыли в адрес совместного производства в Таджикистане.

Напомним, что всего в Таджикистан поступит 8 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаша». Это первая крупная партия комбайнов, отправленная за время сотрудничества с аграриями этой страны.