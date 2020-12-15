За январь-октябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,7%, рентабельность продаж – 7,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 ноября 2020 г. составила 50,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 15,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2020 г. составила 59,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,5 млрд рублей, или 12,7% от общего объема кредиторской задолженности.