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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛСТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ
09:09 16.12.2020
За январь-октябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,7%, рентабельность продаж – 7,8%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 ноября 2020 г. составила 50,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 15,7% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 ноября 2020 г. составила 59,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,5 млрд рублей, или 12,7% от общего объема кредиторской задолженности.
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