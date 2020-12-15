В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 103%, с декабрем 2019 г. – 108,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,1% и 108,4% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 109%, потребительские товары – 100,2% и 104,9% соответственно.

При этом цены на промтовары в столице за январь-ноябрь 2020 года к уровню аналогичного периода прошлого года выросли на 5,8%, а годовой рост цен в ноябре составил 9,1%.

Продукция производственно-технического назначения в ноябре по сравнению с октябрем подорожала на 0,4%, с начала года – на 8,9%. При этом в ноябре текущего года цены на данный вид продукции подскочили по сравнению с ноябрем 2019 года на 9,6%, а в январе-ноябре 2020 года к уровню аналогичного периода прошлого года – на 6,3%